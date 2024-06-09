Silahını temizlerken ortağının oğlunu vurdu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde E.K silahını temizlerken kazara ortağının oğlunu vurdu. Kasığından yaralanan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırılırken, E.K, gözaltına alındı.
Kartepe'nin Köseköy Mahallesi Anıt Sokak'taki bir nakliye firmasında iddiaya göre, E.K, temizliğini yaparken silahının kazara ateş alması sonucu ortağının oğlu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Y.İ.H'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, emniyete götürüldü.