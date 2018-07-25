Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Şilan Makal, "İlk kez Yıldız Tilbe konserine geliyorum. Çok seviyordum, şimdi nasip oldu. Eskiden çok dinlerdim, artık rap müzik dinliyorum" dedi.

"Eskiden aşk acısı mı çekiyordunuz?" diye soran muhabire Makal, "Arabesk dinlemek için aşk acısı mı çekmek gerekiyor?" sözleriyle takıldı.

"Esmer tenlisiniz ama bronzlaşmamışsınız. Tatil sezonunu açmadınız mı?" sorusu üzerine Şilan Makal, "Daha tatil sezonunu açamadım. Yeni sezon için sürekli iş toplantısı oluyor. 'Menejerim görüşmeleri bitirse de güneye kaçsam' diye dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ