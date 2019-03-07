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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yakın arkadaşlar Şilan Makal ve İlayda Aydın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda oturan Şilan Makal ile İlayda Aydın, birbilerine fal baktığı sırada kahkahalar havada uçuştu.