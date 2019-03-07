Şilan Makal: Kısmetim çok yakın

Giriş: 07.03.2019 - 08:09 | Güncelleme:  

Yakın arkadaşlar Şilan Makal ve İlayda Aydın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen iki güzel oyuncu, Boğaz'da yürüyüş yaptı

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, yakın arkadaşlar Şilan Makal ve İlayda Aydın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda oturan Şilan Makal ile İlayda Aydın, birbilerine fal baktığı sırada kahkahalar havada uçuştu.

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    "BUGÜN SETİM YOK"

    Eğlenceli geçen sohbetin ardından taksiye binerken objektiflere poz veren ikiliden İlayda Aydın, "Bir etkinlikten çıktık, hava çok güzeldi. Bugün setim yok. Dolu dolu geçsin istedim" diye konuştu.

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    "KISMETİM ÇOK YAKIN"

    Fal baktığı anda atılan kahkahalara açıklık getiren Şilan Makal, "Telvedeki şekilleri bir şeylere benzetmeye çalıştık. İlayda uydurmadıysa kısmetim çok yakın" dedi.

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