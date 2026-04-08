Şilan Makal: Psikolojimi bozdu

Eşi eski futbolcu Şener Özbayraklı ve çocukları Şener ile birlikte yaşamını bir süredir Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te sürdüren oyuncu Şilan Makal Özbayraklı, ailesiyle birlikte şu sıralar İstanbul'a taşınma hazırlığı içerisinde.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Özbayraklı, yeni evi için hazırlık yaptığını söyledi. Oyuncu, "Beğendiğim ve ilgimi çeken çok fazla eser var. Yeni ev açacağım, onun hazırlıkları içerisindeyim. Şimdilik bir tablo istiyorum. Kendim de çiziyorum. Büyük bir tablo yapacağım ama önce almak istiyorum. Bütün odaları tablolarla doldurmak istiyorum, öyle hayalim var" dedi.

"ŞEHİR HAYATINI DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Taşınma sürecinin zorluğuna değinen Özbayraklı, "Ev taşımak çok zor. Senelerdir hep taşınıyoruz ama alıştım. Benim için bir günlük iş. Taşınma süresinde mutfağı toplamak zor, ondan nefret ediyorum" diye konuştu. Göcek hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Çok sevemedim. Emekli kafası, daha çok genciz, çalışmamız gerekiyor. Şehir hayatını daha çok seviyorum. Eşim Şener (Özbayraklı) daha sakinliği ve yalnız kalmayı seviyor. Burada dengeleyeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZA ATLIYOR"

Beş yaşına yaklaşan oğlu Şener ile ilgili de konuşan Şilan Makal Özbayraklı, "Annelik artık güzel gidiyor ama daha zorlaştı. Büyüyünce 'Daha az yorulacağım ve uslanacak' derken, büyüdükçe zorlaşıyormuş. Çok hareketli ve kendini süper kahraman zannediyor. Kafamıza atlıyor. Çok güçlü ve hareketli. Resim yapmayı ve yazmayı sevmez çok. Sporcu olacağına inanıyorum. Ne meslek yaparsa yapsın spora teşvik edeceğim. Spor disiplin katıyor. Futbola da merakı yok. Güzel yüzüyor, kendi ne isterse onu yapsın" açıklamasını yaptı.

"BİZİM OYUNCULAR YETENEKLİ"

Evinde televizyon olmadığını söyleyen Makal, "Güzel işler var, dizileri takip ediyorum. Gençlerde çok yetenekli oyuncu var. Bence bizim oyuncular yetenekli" dedi.

"BU KADAR ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Oğlunun büyüme sürecine tanıklık etmek için kariyerine ara veren oyuncu, sektöre geri dönmenin beklediğinden çok daha zor olduğunu itiraf etti. Şilan Makal, "Yeni proje var mı?" sorusuna, "Çok istiyorum ama ara verdim. Çocuğumun büyümesine şahit olmak istedim. Hayatım ve ben değiştim ama hiçbir zaman mesleğim hakkındaki fikrim değişmedi. Hep devam etmek istedim. Dönmenin bu kadar zor olacağını düşünememiştim. Gerçekten zor oldu. Sen duruyorsun ama sektör hızlı. Bu sefer baştan başlıyor gibi oluyorsun" ifadeleriyle karşılık verdi.

"YENİ YÜZLERİN SEKTÖRE RENK KATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Sektörde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz?" sorusuna Makal, şu sözlerle karşılık verdi: İnsanlar aynı isimlerle çalışıyor, haklılar. Güvenilirlik olayı, risk almamak olabilir. Ben olsam belki ben de aynısını yapardım. Yeni yüzlerin ve yeni hikâyelerin sektöre renk katacağını düşünüyorum. 32 yaşındayım, ara verdim ve anneyim. Daha önce kendi ayaklarının üzerinde durmanın tadına varabilen bir kadın olarak bugün ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Başka mesleğim yok, bu kötü bir şey.

Oyuncu, "Görüşmelerinizde olumlu ya da olumsuz nasıl tepkiler aldınız?" sorusuna, "İlk dönmek için adım attığımda bir şeylerin çabuk olacağını düşündüm. Bu benim psikolojimi bozdu. Bazı şeyleri kişisel olarak algıladım. Bu süreç bana sabretmeyi de öğretti" diye cevap verdi.

"KUSURLU KADINI OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Makal, "Nasıl bir rol sizi heyecanlandırır?" sorusunu ise, "Gerçek hikâyeleri çok seviyorum. Kusur hayatın içinde de var, bu yüzden kusurlu bir kadını oynamayı çok isterim" sözleriyle yanıtladı.