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Şile'de hafriyat kamyonu ile tanker çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Şile'de hafriyat kamyonu ile bir tanker çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı

Şile kaza
AA

Ömerli çöp döküm sahası yolunda İdris Özkan'ın kullandığı kum yüklü hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Süleyman Kömürcü idaresindeki boş tanker, çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada, araç içerisinde sıkışan iki sürücünün kurtarılması için olay yerine itfaiye ve sağlık sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan Özkan ile Kömürcü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ömerli çöp döküm sahası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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