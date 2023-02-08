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DHA

Köylerdeki fırınlara un tedarik ettiklerini söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bölgede vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılar için bizler de Şile Kaymakamlığımız ve Şile Belediyesi olarak ilk andan bu zamana bölgeye malzeme sevki yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle bölgemizde köylerimizin fırınlarında köy kadınlarımızın yaptıkları ekşi mayalı köy ekmekleri için 57 köyümüze belediye olarak un tedarik ettik. Allah razı olsun köy kadınlarımız, gece boyu sabah saatlerine kadar fırınlarda köy ekmeklerini pişirdiler. Hatta pişirmeye devam ediyorlar. Bugün hazırlanan ve deprem bölgesine gidecek olan Şile Belediyesi Aş Evi TIR’ımızda on bin kişiye sıcak yemek sağlamak üzere köy ekmeklerimizde ulaştıracağız” dedi.





“GIDA YARDIMINA İHTİYAÇ VAR”

Olağanüstü günlerden geçildiğini kaydeden Ocaklı, “Bugüne kadar ilçemizin dört bir yanından ihtiyaç malzemeleri geldi, gelmeye de devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımızdan ricamız aş evimiz orada hizmet verecek ve köylerimizde ekmek üretimi devam edecek. Hayırsever vatandaşlarımızın da gıda ve su yardımı desteklerine ihtiyaç duyulacak. Bugüne kadar gece yardım için koşan duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Köy fırınlarının başında gece boyu ekmek pişiren bölge sakinleri ise depremzedeler için dua ettiklerini belirterek ellerinden geldiğince ihtiyaç malzemesi desteği verdiklerini ifade etti. Köyde yaşayanlar belediye tarafından kendilerinden istenen köy ekmeği için un gönderildiğini ve ekmekleri yaparak insanlara yardımcı olduklarını kaydetti. Öte yandan yapılan ekmeğin haftalarca durabildiği de belirtildi.