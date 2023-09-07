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        Haberler Dünya Amerika Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

        Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerel saatte 20.48'de, yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 04:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 04:55
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        Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem
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        Şili açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Elqui eyaletine bağlı Tongoy sahil kasabası olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.48'de ve yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

        AA'nın haberine göre yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

        Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

        Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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