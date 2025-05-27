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        Haberler Dünya Amerika Şili'de hortum: 13 yaralı | Dış Haberler

        Şili'de hortum: 13 yaralı

        Şili'nin güneyinde etkili olan hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı, 250 ev hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 07:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 07:03
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        Şili'de hortum: 13 yaralı
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        Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (SENAPRED) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Puerto Varas kasabasında hortum meydana geldi.

        Hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 250 evde de hasar oluştuğu bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, olası yeni hortumlara karşı önlem amacıyla Puerto Varas'ta kırmızı alarm ilan edildiği ve kasabadaki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

        Şili Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, hortumun saatte maksimum 178 kilometre hıza ulaştığı ve bazı mahallelerde elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.

        SENAPRED Müdürü Alicia Cebrian Lopez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarların etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara elektrik hatları ve camlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

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        #şili
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