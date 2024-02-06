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        Haberler Dünya Şili'deki felakette can kaybı artıyor

        Şili'deki felakette can kaybı artıyor

        Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 123 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:00
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        Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 123 kişi hayatını kaybetti.

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        Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Marın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana gelirken, 15.000'den fazla ev yangında kullanılamaz hale geldi.

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        Yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği aktarıldı.

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        Şili'deki yangınlar

        Yerel basında çıkan haberde, Valparaisoya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.

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        Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

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        İçişleri Bakanı Toha, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetmişti.

        Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini de açıklamıştı.

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        Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.

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        Yangından etkilenen bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Boric, sokağa çıkma yasağının yolların boşalması ve yangından etkilenen bölgelere görevlilerin ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemişti.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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