Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 99'a yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

AA'nın CNN'e dayandırdığı habere göre, Şilili yetkililer, yangınlardan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki olağanüstü hal (OHAL) kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşarak, yaşamını yitirenlerin sayısının 99 olarak güncellendiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1400 evin hasar gördüğünü aktardı.

BORIC: ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını, pazartesi ve salı günlerini, hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan edildiğini söyledi. Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.