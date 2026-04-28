Silifke açıklarında 2 cansız beden bulundu
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde 2 erkek cesedi bulundu. 2 kişinin denize açıldıkları teknenin batması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor
Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:49
Mersin'de dün saat 14.20 sıralarında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne Silifke ilçesi Boğsak Şahin Kayası önlerinde deniz üzerinde 2 erkek cesedi olduğu yönünde ihbar geldi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesedini bota aldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından iskeleye getirilen cenazeler kıyıya çıkarıldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
DHA'nın haberine göre hayatını kaybeden kişilerin Akın Acar (69) ve Halil Çelik (66) olduğu öğrenildi. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili incelemeler sürerken, 2 kişinin denize açıldıkları teknenin batması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ