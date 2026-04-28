Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Silifke açıklarında 2 cansız beden bulundu

        Silifke açıklarında 2 cansız beden bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde 2 erkek cesedi bulundu. 2 kişinin denize açıldıkları teknenin batması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silifke açıklarında 2 cansız beden bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de dün saat 14.20 sıralarında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne Silifke ilçesi Boğsak Şahin Kayası önlerinde deniz üzerinde 2 erkek cesedi olduğu yönünde ihbar geldi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, deniz yüzeyinde bulunan 2 erkek cesedini bota aldı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından iskeleye getirilen cenazeler kıyıya çıkarıldı.

        KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        DHA'nın haberine göre hayatını kaybeden kişilerin Akın Acar (69) ve Halil Çelik (66) olduğu öğrenildi. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili incelemeler sürerken, 2 kişinin denize açıldıkları teknenin batması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Mersin
        #silifke
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
