Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silifke'de otomobil ikiye bölündü! 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Silifke'de otomobil ikiye bölündü! 1 ölü, 1 yaralı

        Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, çelik bariyere çarparak ikiye bölündü. Feci kazada otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 01:52 Güncelleme: 14.07.2025 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ikiye bölündü! 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, dün akşam saatlerinde D-400 karayolu Taşucu mevkisinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Mavi (20) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak ikiye bölündü.

        SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği araçta bulunan Mert A'nın (22) ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mavi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #silifke
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"