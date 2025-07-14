Silifke'de otomobil ikiye bölündü! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde D-400 karayolu Taşucu mevkisinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Mavi (20) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak ikiye bölündü.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği araçta bulunan Mert A'nın (22) ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mavi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.