Silifke'de TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü
Mersin Silifke'de yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan otomobil, demir yığınına döndü. Korkunç kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı
Silifke ilçesinde Yiğit Turan idaresindeki otomobil, Silifke-Mersin karayolunun Atakent Mahallesi mevkisinde yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vinç yardımıyla TIR'ın altından itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobildeki Turan ile Ayşegül Kırlangıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. TIR sürücüsü O.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle karayolundaki trafik bir süre aksadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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