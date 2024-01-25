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        Haberler Gündem İstanbul Silivri Adliyesi önünde havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

        Silivri Adliyesi önünde havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

        Silivri'de dün adliye önünde çıkan tartışmada havaya ateş eden şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:46 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:46
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        Havaya ateş eden şüpheli tutuklandı
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        Silivri Adliyesi önünde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, adliyede görülen bir dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıkmış ve S.N. üzerinde bulunan silahla havaya ateş etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan S.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Silivri
        #HABER
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