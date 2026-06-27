Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen minibüste 10 kişi yaralandı
Silivri'de Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattında çalışan yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Giriş: 27 Haziran 2026 - 20:57 Güncelleme:
Silivri’de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattında çalışan yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste bulunan yolculara müdahale etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 10 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Minibüsün devrilme nedeninin belirlenmesi için kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
FOTO: DHA
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