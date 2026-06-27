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        Haberler Gündem Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen minibüste 10 kişi yaralandı

        Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen minibüste 10 kişi yaralandı

        Silivri'de Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattında çalışan yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
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        Silivri’de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattında çalışan yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi.

        EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste bulunan yolculara müdahale etti.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 10 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Minibüsün devrilme nedeninin belirlenmesi için kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        FOTO: DHA

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