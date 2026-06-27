Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'la ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı itirazı değerlendirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30 Nisan 2026 tarihli ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına yaptığı itirazın incelendiği belirtilerek, yapılan müzakere sonucunda dosyadaki incelemenin devamına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.