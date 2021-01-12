İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Sağanak yağışla birlikte rögarların taşmasıyla şerif sokak üzerinde bulunan bir çok dükkan sular altında kaldı. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, işyerleri sular altında kalmaması için kum dolu çuvalları kapının önüne koyarak önlem aldı. Sokak ve caddelerdeki sular ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında rögarların açılmasıyla boşaltıldı.

İşyeri su basan Ümit Şenal, “İki saatlik yağmurda işyerlerimiz bu hale geliyorsa, bir yağmur yağdığı zaman sokağımız işyerlerimiz ne hallere geliyor, hayat felç oluyor. Alt yapılarımız çok çürük, yıllardır söylüyoruz, hiçbir belediye çalışma yapmıyor. Esnaflara kulak versinler, burada mağdur olan insanlara kulak versinler. İki saatte yağan yağmur bu hale getirdi, kanallar sokaklar felç olmuş halde, yetkililerden gerekeni yapmalarını rica ediyoruz” dedi.