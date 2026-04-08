        Sillyon'un Büyük İskender'e geçit vermeyen surları ayağa kaldırıldı

        Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde, Büyük İskender'e geçit vermeyen savunma sistemi olarak bilinen tarihi surlar, restore edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Sillyon Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Yaşamın kesintisiz 7 bin yıldır sürdüğü, birçok kültüre ev sahipliği yapması nedeniyle 'medeniyetlerin beşiği' olarak anılan Sillyon, güçlü savunma sistemi sayesinde Büyük İskender tarafından ele geçirilemeyen şehir olarak tarihe geçti.

        Ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaran antik Pamfilya bölgesinin önemli kentlerinden Sillyon'da yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin batı kesiminde yer alan Helenistik döneme ait surlar yeniden ayağa kaldırıldı.

        Ayrıca, surlar arasında yer alan ve Anadolu’nun en iyi korunmuş örneklerinden biri olarak gösterilen Helenistik kulede de destekleme ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

        "ARAZİ YAPISI DOLAYISIYLA GÜÇLÜ BİR SAVUNMA SİSTEMİ VAR"

        Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, Sillyon'un savunma sistemine özel merakı olduğunu, doktora tezini de bu sistem üzerine kurduğunu söyledi.

        Sillyon'un doğal korunaklı bir yapısı bulunduğunu belirten Taşkıran, antik dönemde savunmanın sadece mimariye bağlanamayacağına, kentin bulunduğu stratejik noktanın da savunma anlayışını belirlediğine dikkati çekti.

        Bu stratejik noktanın askeri anlamda kentin yapısını ve mimarisini de etkilediğini anlatan Taşkıran, "Sillyon'un arazi yapısı dolayısıyla güçlü bir savunma sistemi var. Buna rağmen Helenistik dönemde savunmada bir zafiyet olmasın diye kentin ulaşıma müsait tek kısım olan batı tarafına da bir sur sistemi oluşturulmuş. Bu surların arasına belirli aralıklarla kuleler inşa edilmiş. Zaten aşılmaz olan o savunma, Helenistik dönemdeki o sur sistemiyle tamamen imkansız hale gelmiş. Kente zarar veren önemli bir saldırı bu nedenle tarihte hiç görülmedi" dedi.

        "ANADOLU'DA BÜTÜN DETAYLARIYLA KORUNMUŞ EŞSİZ BİR ESER"

        Bu surların hem Bizans hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde kullanılmaya devam ettiğine işaret eden Taşkıran, "Müslüman Türkler bölgeyi fethettiğinde bölgeye tamamen hakim oldukları için surlara, kulelere fazla ihtiyaç duyulmuyor. Bu yapıların bazıları konaklama ihtiyacı dolayısıyla Osmanlı döneminde onarılmış. Geçen yıl Helenistik kule ve kendisine bağlı surda restorasyon çalışmasına başladık. Surun bir kısmı yıkılmıştı, onardık. Tamamen kendi orijinal malzemelerini kullandık. Sillyon'un sembolü olan o savunma yapısı, suru ayağa kaldırmamızla net bir şekilde ortaya çıktı" diye konuştu.

        Surlardaki Helenistik kulenin de sağlam bir şekilde ayakta durduğunu dile getiren Taşkıran, "Anadolu'da bütün detaylarıyla korunmuş eşsiz bir eser. Bu yıl da kulede destekleme ve onarım çalışmaları devam edecek" ifadelerini kullandı.

