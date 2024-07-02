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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Silvergate Capital'a 63 milyon dolarlık ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Silvergate Capital'a 63 milyon dolarlık ceza

        ABD'de çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen ve geçen yıl operasyonlarını durdurma kararı alan Silvergate Capital, iki düzenleyici kurum tarafından toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 07:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 07:59
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        Silvergate Capital'a 63 milyon dolarlık ceza
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        ABD Merkez Bankası (Fed), Silvergate Capital'ın, banka işlemlerini kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olarak izlemedeki eksiklikleri nedeniyle 43 milyon dolar para cezası aldığı bildirdi.

        Kaliforniya Eyaleti Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı'nın da Fed ile koordineli olarak benzer bir karar aldığı belirtilen açıklamada, Silvergate Capital'ın toplam 63 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

        Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Silvergate Capital, eski Üst Yöneticisi (CEO) Alan Lane ve Baş Risk Sorumlusu Kathleen Fraher'e kara para aklamayı önlemeye yönelik düzenlemelere uyum programı ve FTX dahil kripto müşterilerinin izlenmesi konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açtı.

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        SEC'in New York Güney Bölge Mahkemesine sunduğu şikayette, Silvergate Capital, Lane ve Fraher'ın "ihmale dayalı dolandırıcılıkla" suçlandığı belirtildi.

        YATIRIMCILARI YANILTMAKLA SUÇLANIYOR

        SEC'ten yapılan açıklamada, Silvergate Capital'ın eski Mali İşler Direktörü Antonio Martino'ya da FTX'in çöküşünün ardından beklenen menkul kıymet satışlarından kaynaklanan zarar konusunda yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

        Silvergate Capital'ın otomatik işlem izleme sisteminin, bankanın ödeme platformu Silvergate Exchange Network'te müşterilerin 1 trilyon doları aşkın işlemini izlemede başarısız olduğu belirtilen açıklamada, Silvergate'in FTX ve ilgili kuruluşlar arasındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık şüpheli transferi de tespit edemediğinin iddia edildiği aktarıldı.

        Silvergate Bank'ın ana şirketi olan Silvergate Capital, kripto para borsası FTX'in iflasından olumsuz etkilenmiş ve Mart 2023'te operasyonları durdurma ve bankayı gönüllü olarak tasfiye etme kararı almıştı.

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