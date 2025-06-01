Simay Barlas, yaz sezonunu tekne tatiliyle açtı

Yaz mevsiminin etkisi artarken, birçok ünlü isim tatil sezonunu açtı.

Yaz tatiline çıkan ünlü isimler, sosyal medya paylaşımlarıyla hem yazlık rotalarını hem de keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu isimler arasında oyuncu Simay Barlas da yer aldı.

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Sezonun ardından dinlenmek için Ege'ye yönelen Simay Barlas, yazın ilk tatilini Muğla’da arkadaşlarıyla çıktığı bir tekne turuyla başlattı.

Simay Barlas, tatiline dair fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini de bu anlara ortak etti. Barlas, Tekne pozlarıyla dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram