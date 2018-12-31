Şimdi moda Lucien Favre!

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Favre’ın centilmen olunması kadar takıntılı olduğu diğer bir nokta da futbolcularının “komple” olmasıydı. Futbola bek olarak başlamış, hücumun her bölgesinde oynamış ve kariyerini stoper olarak tamamlamış biri olarak futbolcularından tüm şartlara adapte olmalarını bekliyordu. Aradan geçen yıllarda değişen futbolda bu beklentinin acımasız olduğunu düşünebilirsiniz ancak futbolcularıyla öyle detaylı çalışıyor ki işlerinin kolaylaştığını sahada rahatlıkla görebilirsiniz.