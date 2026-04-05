Şimdiki çocuklar bilmez! Tabletlerden önce onlar vardı: 80'ler ve 90'ların unutulan sokak oyunları

UZUN EŞEK

İki takım arasında oynanan bu oyunda; bir takım öne doğru eğilerek arka arkaya dizilir ve ‘’eşek’’ olur, diğer takım ise sırayla koşup oluşturulan bu eşek üstüne atlardı.

Amaç, alttaki takımın çökmesine neden olmak ya da üstte dengede kalmayı başararak oyunu kazanmaktı. Denge, dayanıklılık ve takım uyumu gerektiren, oldukça hareketli ve rekabetçi bir sokak oyunuydu.

BİRDİRBİR

Bir oyuncu eğilir, diğerleri üzerinden atlamaya çalışırdı. Her turda yükseklik artar, atlayışlar daha da zorlaşırdı.