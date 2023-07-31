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        Haberler Magazin Simge Sağın'dan Mauro Icardi'ye: Hoş geldin - Magazin haberleri

        Simge Sağın'dan Mauro Icardi'ye: Hoş geldin

        Denizli'nin Tavas ilçesinde konser veren Simge Sağın, Galatasaray ile sözleşme imzalayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi unutmadı. Koyu Beşiktaşlı olan Sağın, "Müzik birleştiricidir" ifadelerini kullanarak Mauro Icardi'ye "Hoş geldin" diye seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 10:36
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        620 kilometre öteden kutladı
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        Mauro Icardi, kendisini 3 yıl boyunca Galatasaray'a bağlayan imzayı dün akşam düzenlenen törenle attı. Icardi ile Galatasaray'ın diğer yeni transferleri, stadyumdaki 30 bin kişi eşliğinde kutlandı.

        Her fırsatta Mauro Icardi'ye hayranlığını dile getiren koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Simge, imza töreninin düzenlendiği saatlerde 620 kilometre uzaklıkta ünlü futbolcunun transferini sahneden kutladı. Galatasaraylı taraftarlar; stadyumda, Simge ise konser verdiği Denizli'nin Tavas ilçesindeki konserinde 'Aşkın Olayım'ı Icardi için seslendirdi.

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        Simge, Mauro Icardi'ye "Hoş geldin" sözleriyle seslendikten sonra 'Aşkın Olayım'ı seslendirdi.

        "MÜZİK BİRLEŞTİRİCİDİR"

        Simge, "Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Mauro Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana. Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" sözleriyle mesaj verdi.

        Simge Sağın, geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kutlamalarına katılarak Mauro Icardi ile birlikte 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirmişti.

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        #simge
        #Mauro Icardi
        #Aşkın Olayım
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