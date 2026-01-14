Simge Sağın, İran için konuştu: Aklım bu vahşeti almıyor

İran’da 2025’in son günlerinde ekonomik sebeplerle başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşen olaylar dünya kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Gösterilerde 2 bin 500’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 16 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, ünlü şarkıcı Simge Sağın da yaşananlara sessiz kalmadı.

Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları 'vahşet' olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Burnumuzun dibinde yüzlerce masum insan ölüyor; kendimi hiç iyi hissetmiyorum, içim sıkışıyor ve aklım bu vahşeti almıyor. Neden? Sadece insan gibi yaşamak istedikleri için mi? Sokaklarda özgürce dans etmek istedikleri için mi? Korkmadan nefes almak istemeleri mi? Sokaklarda dans eden, öldürüleceğini bile bile o küçücük telefon ışığını umut gibi taşıyan tüm İranlı kardeşlerimin yanındayım; birer birer sönen ışıkların, ceset torbalarının içine düşen hayallerin hesabını kim verecek?

Dünyanın bu hale gelmesinin sebebi apaçık: Açgözlülük, iktidar hırsı, insan hayatının değersizleştirilmesi ve en büyük korkum… bunun daha da büyüyüp yayılma ihtimali. Çok üzgünüm; bu acı uzun süre içimde kalacak. Gördüklerim, hissettiklerim, hayatını kaybeden gencecik kızlar ve delikanlılar… Kalbimde kocaman bir yara bıraktı. Yas tutuyorum; unutmayacağım ve unutturmayacağım."