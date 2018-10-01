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"Simitçi Erkan" Suriyeli yetimlerin ayaklarını ısıttı

Kocaeli'nde simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bu Kış Yetimler Üşümeyecek" sloganıyla topladığı bin çift ayakkabıyı Hatay'daki Suriyeli yetim çocuklara ulaştırdı. Çocukların ve annelerin mutluluğu kelimelere sığmayacak türdendi...

01.10.2018 - 08:31 | Güncelleme: AA

Kocaeli'nde simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bu Kış Yetimler Üşümeyecek" sloganıyla topladığı bin çift ayakkabıyla Suriyeli yetim çocukları sevindirdi. Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli'de düzenlediği örnek çalışmalarla tanınan 42 yaşındaki "Simitçi Erkan", Suriyeli yetim çocukların ihtiyaçları için duyarsız kalmadı.

HAYIRSEVERLERDEN AYAKKABI TOPLADI

AA'nın haberine göre yetim çocuklar için hayırseverlerden kışlık ayakkabı toplayan Ayhan, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde, bünyesindeki 280 yetim çocuğun ihtiyaçları konusunda faaliyet yürüten Yetim Çığlığı Merkezi'ndeki çocuklarla bir araya geldi. Ayakkabıların bir bölümünü yetimlere hediye eden Ayhan, Suriyeli yetim çocuklara verdiği sözü yerine getirmenin sevincini yaşadığını söyledi.

"20 GÜNDE, 1000 ÇİFT AYAKKABI TOPLADIM"

Yaklaşan kış öncesi "Bu Kış Yetimler Üşümeyecek" sloganıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattığını ifade eden Ayhan, 20 gün içerisinde bin çift ayakkabı topladığını dile getirdi. Yetim çocuklara sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti: "Bu kardeşlerimize 3 ay kadar önce kıyafet getirmiştim. İki kardeşim benden bot istedi, ben de söz verdim. Memlekete gittiğimde düşündüm iki bot ile gidersem diğerlerinin ayakları üşüyecek. Ben de hemen kolları sıvadım ve başladım çalışmaya. Bugün buraya bin çift ayakkabı ile geldim. Bu kardeşlerimin sevincine ortak oldum. Ayakkabıların kalanlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağım. Bana sorarsanız bu dünyanın en güzel duygusu." Yetim Çığlığı Merkezi Müdürü Hena Abdalla da yetimlerin sevinmesine aracı olan olan Ayhan'a teşekkür etti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 12 saniye önce
    Sen kalbi güzel insan, keşke kepimiz senden örnek alabilsek.Sen kalbi güzel insan, keşke kepimiz senden örnek alabilsek.
  • Misafir 3 dakika önce
    Aslan yürekli adam ..Keşke bende bu güzel huydan nasiplensem Aslan yürekli adam ..Keşke bende bu güzel huydan nasiplensem
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