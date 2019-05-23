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YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Başarılı bir sezonu geride bıraktık"

Fenerbahçe'de voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe TV'ye konuştu. Bayazıt, "Hem kadın hem erkek takımlarımız açısından başarılı bir sezonu geride bıraktık. Sezonu, iki kupa ile tamamlayan erkek takımımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum" dedi

Simla Türker Bayazıt

Fenerbahçe'de voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt, FBTV'de yayınlanan 14/16 programının konuğu oldu.

Simla Türker Bayazıt'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe Voleybol Şubesi olarak hem kadın hem erkek takımlarımız açısından başarılı bir sezonu geride bıraktık. Sezonu, iki kupa ile tamamlayan erkek takımımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kadın takımımızın da mücadeleyi bırakmadan, son dakikaya kadar savaştığı bir sezondu; onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sezonun bitmesiyle birlikte önümüzdeki yılın çalışmalarına başladık. Geride kalan sezonda öncelikle tüm desteği ile yanımızda olan Başkanımıza, Fenerbahçe formasını başarıyla taşıyan sporcularımıza, tüm teknik ekibimize, nerede olursak olalım bizi evimizde hissettiren, her daim yanımızda olan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek isterim."

"Yeni sezon çalışmalarımıza başladık"

“Kulübümüz, kuruluşundan bugüne futbol dışında birçok branşta varlık göstermiş, sporcular yetiştirmiş, milli takım kadrolarının iskeletini oluşturmuş, olimpiyatlara gönderdiği sporcularla örnek olmuştur. Keza, voleybolda ülkemizin bugün bulunduğu yere gelmesinde büyük pay sahibi. Bu konuda ülkemize ve gençlerimize karşı sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Yeni sezonda da bu bağlamda hedeflerimiz büyük. Hem kadın hem erkek takımlarımız Avrupa’da CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarışacaklar. Sporcularımız hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yoğun bir mücadele gösterecekler. Çok yoğun tempo içerisinde olacaklar. Sporcu seçimlerimizde önem verdiğimiz hususlar var. Bir oyuncunun teknik yetenekleri tabi ki çok önemli . Ancak tek başına teknik yeteneği o takımda başarılı olması, takımla bir bütün olması için yeterli değil. Sporcumuzun aynı zamanda Kulübümüzün değerlerine ve duruşuna uygun olması dolayısıyla Fenerbahçe’yi Fenerbahçe taraftarını sahiplenmesi ve ilkeli olması gerekir. Planlamalarımızı ve kadro hazırlığımızı da bu doğrultuda ve tabi ki başarı odaklı yapıyoruz. Önceliğimiz; bütçemizi en doğru ve en aktif şekilde kullanmak. Bu arada bütçe demişken; Kadın voleybol takımımızında ana sponsoru bildiğiniz gibi Opet. Bu sene de güzel bir işbirliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Kendilerine tüm destekleri için bir kere daha burada teşekkür etmek isterim. Diğer taraftan hem erkek hem kadın takımlarımızda yeni sponsorluk görüşmelerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni sponsorlara dair açıklamalarımızı da yapacağız.”

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor"

“Yeni sezon hazırlıklarımıza öncelikle sözleşmesi sona eren sporcularımız ile görüşmelerimizi tamamlayarak başladık. Bu bağlamda gelecek sezon Melissa Vargas, Dicle, Bahar, Damla ve Melis ile sözleşmelerimizi yeniledik. Bunun yanında sözleşmelerimizin devam ettiği çok Değerli Kaptanımız Eda, Fatma, Sıla ve Beliz ile zaten beraberiz. Bazı sporcularımız ile ise yollarımızı ayırdık. Fenerbahçemize yaptıkları katkılardan ve hizmetten dolayı hepsine ayrı ayrı bir kere daha teşekkür ediyoruz. Tabi ki yeni transferlerimiz de olacak. Bu transferlerimizi ise tüm çalışmalarımızı bitirip sizlere önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamayı planlıyoruz. Erkek takımımızda da birçok sporcumuzla sözleşmelerimizi yenileme, devam ettirme aşamasındayız. Erkek voleybol takımımız hakkında daha kapsamlı ilerki günlerde bilgi verebilirim.”

"Altyapıya çok önem veriyoruz"

“Tabiki Fenerbahçe Spor Kulübü olarak altyapıya önem veriyoruz ve bunu her daim söylüyoruz. Geleceğin başarılı sporcularını kendi içimizden yetiştirme konusunda yoğun çalışmalarımız var. Bu noktada Voleybol Spor Okullarımız bizim için büyük önem taşıyor. Altyapı hocalarımız yaz ve kış spor okullarımızdaki sporcularımızı takip ediyor, potansiyel gördükleri sporcuları altyapımıza kazandırıyor. Yeri gelmişken 25 Mayıs Cumartesi günü Dereağzı’nda voleybol altyapı seçmelerimiz olacağını bir kere daha söylemek isterim. Kız – Erkek yapılacak bu seçmelerle ilgili tüm detaylar resmi internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yer alıyor. Çocuğu voleybol ile spor kültürü ile tanışmasını isteyen aileleri ve tüm minik voleybolcu adaylarını seçmelere bekliyoruz."

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YORUMLAR

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