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Simone Inzaghi: Manchester City'den korkmuyoruz

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da kendileri için güzel bir atmosfer olacağını ve rakipleri Manchester City'den çekinmediklerini söyledi.

Simone Inzaghi: Manchester City'den korkmuyoruz
AA

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 10 Haziran'da İstanbul'da İngiltere'nin Manchester City takımına karşı mücadele edecek olan Inter’in teknik direktörü Inzaghi, Appiano Gentile’deki takım tesislerinde UEFA medya günü çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.

Inzaghi, sezon başında "Devler Ligi"nde kuralar çekildiği günün kendileri için çok şanslı bir gün olmadığını belirterek, "Uzun bir yolculuk oldu. Bayern Münih ve Barcelona’yı çektiğimiz gün pek de şanslı olmadığımız bir gündü. Takım ve teknik ekiple bunu konuşarak iyi bir puanla gruptan çıkabileceğimizi konuştuk. Şimdi açıkçası finaldeyiz ama bence her şey geçen yıl başladı." dedi.

Inzaghi, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon final oynayan Real Madrid ve Liverpool ile oynadıkları 4 maçın kendilerinin bugün bu noktaya gelmesine katkı yaptığını dile getirdi.

Inter'in kazanma olasılığına yüzde kaç değer vereceği sorulan Inzaghi, "Yüzdelerle aram pek iyi değil. Son 6 yılda 5 kez İngiltere Premier Lig’i kazanan dünyanın en güçlü takımına karşılaşacağız. Çok dikkatli olmak lazım ve takım halinde oynamamız gerekiyor. En iyilerle karşılaşacağız. Harika bir kadro ve bu çağa damgasını vuran bir teknik direktör karşımızda. Modern futbolda Guardiola öncesi ve sonrası diye bir olgu var. Çok önemli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Finali İstanbul’da oynayacak olmalarıyla alakalı düşünceleri sorulan Inzaghi, "İstanbul’da atmosfer çok güzel olacak. Bu finali oynamak için sabırsızlanıyorum. İstanbul'daki sahanın çok iyi koşullarda olduğunu bildirdiler. Perşembe günü orada olacağız. Cumartesi günü harika bir maç olacak." yorumunu yaptı.

Maça güçlü başlamalarının temel unsur olduğunu dile getiren 47 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Bu çok önemli bir konu. City’nin çok güçlü başladığını biliyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız ve buna motiveyiz. Çok iyi olmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın teknik direktör olarak bu çağa damgasını vurduğunu söylemesi üzerine Inzaghi'ye çekindiği bir şey olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Inzaghi, bu soruya, "Hiçbir şeyden korkmuyoruz, futboldan konuşuyoruz. Önem seviyesi çok yüksek bir maç. Guardiola, bir döneme damgasını vurdu ama hiçbir şeyden korkmuyorum, çok saygı duyuyorum. Bu finalde olmaktan gururluyuz, çünkü bu sene tüm gücümüzle bunu istiyorduk." yanıtını verdi.

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