Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-Beyazlılar, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen file bekçisi Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

"İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

DEVRE ARASI 4. TRANSFER

Kasımpaşa, Simone Scuffet ile devre arasındaki 4. transferini yapmış oldu. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic'i de renklerine bağlamıştı. Öte yandan iç transferde ise Sadiku ve Veigneau ile sözleşme uzatılmıştı.

Simone Scuffet kimdir?

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1996

Doğduğu il: Udine - Italya

Boyu: 1,90 m

Uyruğu: İtalya

Mevki: Kaleci

Ayak: Sağ ayak