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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek İspanya'ya gidecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek İspanya'ya gidecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantıları kapsamında İspanya'ya gidecek. Şimşek'e, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:05
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        Bakan Şimşek İspanya'ya gidecek
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İspanya ile sürdürecek.

        Şimşek'e, başkent Madrid'deki temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

        Şimşek ve Erkan, 14-15 Aralık’ta düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak. Şimşek burada, toplam cirosu 600 milyar avroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak.

        Şimşek, Erkan'ın da yer alacağı görüşmelerde 2 trilyon doları yöneten 30'un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.

        Bakan Şimşek'in ziyaretinde Türk-İspanyol şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasına ilişkin konular da ele alınacak. Buna göre, her iki ülke şirketlerinin güçlü olduğu pazarlardaki fırsatlar değerlendirilecek. Böylece, Türk şirketlerinin Latin Amerika, İspanya şirketlerinin de Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslarda daha fazla iş yapmasının önü açılacak.

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        Ziyareti kapsamında İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeden Sorumlu Birinci Başkakan Yardımcısı ve Bakanı Nadia Calvino Santamaria ile görüşecek olan Şimşek, İspanya Merkez Bankası ve Basel Bankacılık Denetleme Komitesi Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile de görüşme yapacak.

        Şimşek'in İspanya ziyareti, bu ülkenin AB dönem başkanlığını yürütüyor olması nedeniyle de önem taşıyor. İspanya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

        Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak "Türkiye ve AB birlikte daha güçlü. Türkiye'yi AB'ye sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." mesajını vermişti. Şimşek, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi çağrısında da bulunmuştu.

        Göreve geldiği günden bu yana dünyanın önde gelen ülkelerinde yatırımcılarla buluşan Şimşek, ABD, İngiltere, Fransa'da yatırımcılarla bir araya gelmiş, BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turuna çıkmıştı.

        Bu arada, Bakan Şimşek ve Erkan, Merkez Bankasının ilkini 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği Yatırımcı Günleri'ne de katılacak. İkili, bu toplantıda da trilyon dolarlık fonları yöneten yatırımcılarla bir araya gelecek.

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