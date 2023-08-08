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        Haberler Dünyadan Sinéad O'Connor (Şüheda Davitt) son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Sinéad O'Connor son yolculuğuna uğurlandı

        26 Temmuz'da hayatını kaybeden İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor için cenaze töreni düzenlendi. 2018'de Müslüman olduğunu duyuran ve adını Şüheda Davitt olarak değiştiren sanatçının cenazesi İslami esaslara göre gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 16:04
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        Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Shuhada Davitt ismini alan İrlandalı müzisyen Londra'daki evinde hayatını kaybetmişti.

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        BBC'nin aktardığı detaylara göre; 56 yaşında hayata veda eden Shuhada Davitt için ülkesi İrlanda'da cenaze töreni düzenlendi. Şarkıcının daha önce yaşadığı Bray'de yapılan törende binlerce kişi kortej oluşturdu.

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        Müzisyenin cenaze töreni İslami esaslara göre yapıldı.

        Cenaze namazını kıldıran İmam Şeyh Dr. Umar Al-Kadri, dini törende yaptığı konuşmada şarkıcının bir nesli etkileyen bir sesle ödüllendirilmiş biri olduğunu söyledi.

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        Şeyh Dr. Umar Al-Kadri, “Birinin Danny Boy ya da Molly Malone’u onun sesinden enstrümanlar olmadan dinlemesi, nasıl bir sesi olduğunu anlaması için yeterli. İnsanlar onun sesinden umudu bulmuştu” mesajı verdi.

        Ünlü şarkıcı ile 2018 yılında tanışan İmam Kadri, cenaze namazını kıldırmaktan onur duyduğunu da ifade etti.

        U2 grubu üyeleri Bono ve the Edge ile Bob Geldof da cenazeye katıldı.

        Cenazede İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve Başbakanı Leo Varadkar da bulundu.

        Michael D. Higgins, "Yaşamı ve eserleri karşısında duyulan keder ve takdir duyguları, onun İrlanda halkı üzerindeki derin etkisini ortaya koymaktadır" dedi.

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        Shuhada Davitt , en çok 1990'da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U adlı bestesi Prens'e ait şarkıyla tanınıyordu.

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        Shuhada Davitt, Ocak 2022'de kaybettiği 17 yaşındaki oğlunun ölümünden sonra sarsılmıştı. Polis ünlü şarkıcının ölümünde şüphe uyandıran bir unsur bulmadığını belirtmiş ve ölüm sebebi henüz resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı.

        #Sinead OConnor
        #Şüheda Davitt
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