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Şeyh Dr. Umar Al-Kadri, “Birinin Danny Boy ya da Molly Malone’u onun sesinden enstrümanlar olmadan dinlemesi, nasıl bir sesi olduğunu anlaması için yeterli. İnsanlar onun sesinden umudu bulmuştu” mesajı verdi.

Ünlü şarkıcı ile 2018 yılında tanışan İmam Kadri, cenaze namazını kıldırmaktan onur duyduğunu da ifade etti.

U2 grubu üyeleri Bono ve the Edge ile Bob Geldof da cenazeye katıldı.

Cenazede İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins ve Başbakanı Leo Varadkar da bulundu.

Michael D. Higgins, "Yaşamı ve eserleri karşısında duyulan keder ve takdir duyguları, onun İrlanda halkı üzerindeki derin etkisini ortaya koymaktadır" dedi.