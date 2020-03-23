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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu canlandırması

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sevgilisi Burcu Kıratlı, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin çok konuşulan sahnelerinden birini, yeniden canlandırdı. Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Akçıl, altına "Aa amcamın kolası içer misin?" notunu düştü

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Aşk-ı Memnu
HABERTURK.COM

Sevgilisi Burcu Kıratlı ile neşeli hallerini zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Sinan Akçıl, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Akçıl, bu sefer Kıratlı ile bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin çok konuşulan bir sahnesini yeniden çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sevgilisiyle dağ evinde kalan ikili, çektikleri eğlenceli videoyu, "Aa amcanım kolası içer misin? Mekan: Bihter&Behlül dağ evi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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