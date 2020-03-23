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Sevgilisi Burcu Kıratlı ile neşeli hallerini zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Sinan Akçıl, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Akçıl, bu sefer Kıratlı ile bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin çok konuşulan bir sahnesini yeniden çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sevgilisiyle dağ evinde kalan ikili, çektikleri eğlenceli videoyu, "Aa amcanım kolası içer misin? Mekan: Bihter&Behlül dağ evi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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