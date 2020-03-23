Sevgilisi Burcu Kıratlı ile neşeli hallerini zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Sinan Akçıl, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Akçıl, bu sefer Kıratlı ile bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin çok konuşulan bir sahnesini yeniden çekti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sevgilisiyle dağ evinde kalan ikili, çektikleri eğlenceli videoyu, "Aa amcanım kolası içer misin? Mekan: Bihter&Behlül dağ evi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
#yataytekli#haber#-2609954#center#
YORUMLAR