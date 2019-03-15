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Cem Özer ile barışan Sinan Çetin, "Ben Cem ile bir sorun yaşamadım. Prodüktörüm ile bir sıkıntı yaşamışlar herhalde, kendi aralarında çözdüler. Benim olayla ilgili bir bilgim yok. Ben Cem ile hiçbir şekilde konuşmadım ama tabii ki Cem’i severim. Eğer ararsa tabii ki konuşurum” açıklamasını yaptı.