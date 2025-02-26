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        Sinan Çetin, ifade verdi

        Ünlü yapımcı - yönetmen Sinan Çetin, Sarıyer'deki arazisine izinsiz yapı yaptırdığı iddiasıyla ifade verdi

        Giriş: 26.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:36
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlü yapımcı - yönetmen Sinan Çetin hakkında Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Sinan Çetin, Sarıyer’deki arazisine izinsiz yapı yaptırdığı iddiasıyla savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

        Sinan Çetin, bir saatlik ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken, basın mensuplarına; "Bu kadar saçma bir şey görmedim" dedi.

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