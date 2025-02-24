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        Haberler Magazin Sinan Çetin, ifade vermeye çağrıldı

        Sinan Çetin, ifade vermeye çağrıldı

        Sinan Çetin, hakkında başlatılan soruşturma gereğince, ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı İmar suçları bürosuna çağrıldı

        Giriş: 24.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:49
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        Hakkında soruşturma başlatıldı
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü yapımcı - yönetmen Sinan Çetin hakkında Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Sinan Çetin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere 26.02.2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı İmar suçları bürosuna çağrıldı.

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        #Sinan Çetin
        #Sinan Çetin, ifade vermeye çağrıldı
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