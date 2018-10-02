Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Basketbol
Haberler > Basketbol > Sinan Güler: "En tepede yer almak için çaba göstereceğiz"

Sinan Güler: En tepede yer almak için çaba göstereceğiz

Tecrübeli basketbolcu Sinan Güler, "Sistemimiz oturmuş durumda. Bu uzun maratonda nasıl en tepede yer alabiliriz diye çaba göstermeye çalışacağız" dedi.

02 Ekim 2018 Salı, 12:02 | Güncelleme: DHA

Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, yeni sezon öncesinde özel açıklamalarda bulundu. 

Çok iyi bir hazırlık sezonu geçirdiklerini ve yeni sezona hazır olduklarını belirten Sinan Güler, "Oynadığımız iki turnuva ve geçirdiğimiz 10 gün hatta neredeyse 1 ay, yeni oyuncularla birlikte gerçekten önemliydi. Tabi milli takımdaki oyuncuların Zadar'da katılması oynadığımız oyunu çok farklı şekilde değiştirdi. Sezon hazırlıklarımız çok güzel geçti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kupası oynayacağız. Bu nedenle de yeni sezon için heyecanlıyız" dedi.

"EN TEPEDE YER ALMAK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Euroleague'de oynayacakları sistemin belli olduğunu ve uzun maratonda en tepede yer almak için çaba göstereceklerini aktaran Güler, "Euroleague'de hem hedefler, hem de oynayabileceğimiz sistem belli. Bugün takıma baktığımızda Joffrey ile Tyler dışındaki bütün oyuncular en az 1 senedir buradalar ve 5'inci senesini geçiren oyuncular da var. Sistem de haliyle oturmuş durumda. Bu uzun maratonda en tepede nasıl yer alabiliriz bunun için çaba göstermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"UMARIM MİLLİ TAKIM, BAYRAĞI YUKARI TAŞIMAYA DEVAM EDER"

Türk Milli Takımı'nın yaz dönemini çok iyi geçirdiği aktaran Sinan Güler, "Milli Takım hem haziran ayını, hem de eleme maçlarını çok iyi geçirdi. Şimdi önemli olan sezon içerisindeki pencerelerde kurulabilecek en iyi takımla beraber Çin'deki 2019 Dünya Şampiyonası'na katılmak için gösterecekleri performans olacak. Umuyorum ki bayrağı yukarı taşımaya devam ederler" ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER