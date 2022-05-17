Sinan Güleryüz: Allah utandırmasın

"Allah utandırmasın" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Özge Özder ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Güleryüz, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Gecenin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güleryüz, "Güzel bir konser verdik sevenlerimize." dedi.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Yeni projelerinden bahseden Sinan Güleryüz, "Yeni şarkı bu ay içinde gelecek. Yaklaşık bir haftadır stüdyodayım, deli gibi çalışıyorum! Yaz başı kıpır kıpır bir şarkı geliyor. Temmuz ayının ortası gibi de önemli bir şarkıcı Barış Manço’nun ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ şarkısını yorumlayacağım. Allah utandırmasın... Bunun gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"HER SENE ÖZGE İLE DÜET OLACAK"

Muhabirlerin, "Eşiniz Özge Hanım ile düet gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Güleryüz, "Kasım ayında aşk başkadır malum... Kasım gibi bir düet olacak. Her sene Özge ile bir düet olacak." açıklamasını yaptı.

"PERA BİZİM KANAYAN YARAMIZ"

SMA hastası Pera için de yardım konserleri veren Sinan Güleryüz, "Her şey Pera için. En büyük konum ve ilgi odağım o... Buradan sizin sayenizde de seslenmek istiyorum; son konserlerimize gelemeyenler Pera için bilet alıp, yardım ederse çok mutlu oluruz. Yüzde seksen oranında para bulundu ama acele davranmalıyız. Nefes almakta zorlandı. Lütfen herkes desteğini versin. Pera bizim kanayan yaramız." dedi.