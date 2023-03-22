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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sinan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SİNAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sinan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sinan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sinan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SİNAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sinan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kargı, süngü, ok vb. savaş âletlerinin keskin ve sivri ucu, ok temreni, mızrak. Öncü, öncü asker.

SİNAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sinan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sinan adını koymak caizdir.

SİNAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sinan ismini kullanan 119.939 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sinan ismini kullanan 26.744 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sinan ismini kullanan 7.948 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sinan ismini kullanan 5.661 kişi bulunmaktadır.

SİNAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Sinan olan kişiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

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