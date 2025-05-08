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        Haberler Magazin Şinasi Yurtsever, 52’nci gününde dualarla anılacak - Magazin haberleri

        Şinasi Yurtsever, 52’nci gününde dualarla anılacak

        13 Mart'ta yaşamını yitiren oyuncu Şinasi Yurtsever için eşi Ferihan Yurtsever'in duyurusuyla, 10 Mayıs Cumartesi günü İzmir Balçova Cemevi'nde 52'nci gün duası okunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:22
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        52'nci gününde dualarla anılacak
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        Geçtiğimiz 13 Mart’ta yaşamını yitiren usta oyuncu Şinasi Yurtsever için 52’nci gün duası 10 Mayıs Cumartesi günü Balçova Cemevi’nde okunacak.

        Mide kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever için 15 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlenmiş, ardından cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

        Yurtsever’in eşi Ferihan Yurtsever, 52’nci gün merasimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Merhum Şinasi Yurtsever’i sevgi ve özlemle anacağımız 52. gün merasiminde, dualarımızla bir arada olmak dileğiyle siz değerli dostlarımızı ve ailemizi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Balçova Cemevi’ne bekliyoruz. Tüm yakınları ve sevenlerine duyurulur”

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        #Şinasi Yurtsever
        #Ferihan Yurtsever
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