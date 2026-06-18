Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sınav stresi reflü ve gastriti tetikliyor - Haberler

        Sınav stresi reflü ve gastriti tetikliyor

        Bu hafta sonu milyonlarca öğrencinin gireceği üniversite sınavı öncesinde artan stresin yalnızca zihni değil, sindirim sistemini de yorabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun, stresin mide üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Coşkun, "Sınav kaygısı mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık ve reflü şikayetlerini artırabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sınav stresi reflü ve gastriti tetikliyor

        Stres ile sindirim sistemi arasındaki ilişkinin bilimsel olarak ‘beyin-bağırsak ekseni’ ile açıklandığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun, "Beyin ve sindirim sistemi sürekli iletişim halindedir. Bu nedenle yaşanan stres, kaygı ve duygusal yükler mide ve bağırsak fonksiyonlarını doğrudan etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

        Stresin mide üzerinde farklı mekanizmalarla etkili olduğunu anlatan Uzm. Dr. Coşkun "Stres mide asidi salgısını artırabilir ve buna bağlı olarak mide yanması ile ekşime hissi daha belirgin hale gelebilir. Aynı zamanda mide boşalmasını yavaşlatarak şişkinlik, erken doyma ve dolgunluk hissine neden olabilir" diye konuştu.

        "STRES, REFLÜ VE HAZIMSIZLIK ŞİKAYETLERİNİ ARTIRABİLİR"

        Stresin mide ve bağırsakların ağrıya olan duyarlılığını artırabildiğini belirten Uzm. Dr. Coşkun normalde rahatsızlık vermeyecek gaz veya gerilmenin bile ağrı olarak hissedilebildiğini söyledi. Reflü yakınmalarının da stres dönemlerinde artabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Coşkun "Stresin doğrudan reflüye neden olduğu net olarak gösterilmiş değil. Ancak mevcut reflü şikayetlerinin daha sık ve daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir. Bunun yanında bulantı, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi yakınmalar da görülebilir" dedi.

        REKLAM

        "TETKİKLER NORMAL OLSA DA ŞİKAYETLER DEVAM EDEBİLİR"

        Özellikle fonksiyonel dispepsi ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi hastalıklarda stresin etkili olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Coşkun, “Bazı durumlarda yapılan tetkiklerin normal çıkmasına rağmen hastaların şikayetleri devam edebilir. Yakınmaların yoğun iş temposu, sınav dönemi, ailevi sorunlar veya kaygı dönemlerinde artması, gün içinde değişkenlik göstermesi ve uyku bozukluğu ya da anksiyetenin eşlik etmesi stres kaynaklı sindirim sistemi sorunlarını düşündürebilir" dedi.

        "HER ŞİKAYETİ STRESE BAĞLAMAYIN"

        Mide ve bağırsak yakınmalarının her zaman stres kaynaklı olmayabileceğine dikkat çeken Dr. Coşkun bazı belirtilerin mutlaka detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Kilo kaybı, kansızlık, yutma güçlüğü, tekrarlayan kusma veya mide-bağırsak sistemi kanaması gibi alarm bulguları varsa şikayetleri yalnızca strese bağlamamak gerekir. Bu tür durumlarda altta yatan organik nedenlerin araştırılması büyük önem taşır" diye konuştu.

        Uzm. Dr. Coşkun, mide ve bağırsak sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

        Düzenli uyuyun: Her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin. Kaliteli uyku, stresin azaltılmasına ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar.

        Dengeli ve düzenli beslenin: Öğün atlamayın, aşırı yağlı ve baharatlı gıdalardan kaçının. Sebze, meyve ve lif açısından zengin besinleri tercih edin.

        Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin: Düzenli yürüyüş ve egzersiz, stres hormonlarının azalmasına yardımcı olurken sindirim sisteminin de daha sağlıklı çalışmasını destekler.

        Stres yönetimine önem verin: Nefes egzersizleri, meditasyon, hobiler ve sosyal aktiviteler günlük stresin azaltılmasına yardımcı olabilir.

        Şikayetleriniz devam ediyorsa uzmana başvurun: Mide yanması, şişkinlik, karın ağrısı veya reflü gibi yakınmalarınız sürüyorsa mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına danışın.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ay-yıldız bu kez gökyüzünde parladı

        Türkiye'nin birçok kentinde aynı anda gözlemlenen hilal Ay ile Venüs'ün gökyüzündeki buluşması, Türk bayrağındaki ay-yıldız figürünü andıran görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gök olayı, kartpostallık manzaralara sahne oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Apple ürünlerine zam geliyor
        Apple ürünlerine zam geliyor
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?