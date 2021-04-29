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Sınavlar iptal mi? Son dakika lise ve ortaokul sınavları açıklaması! Lise sınavları ne zaman?

Sınavlar iptal mi edildi? Lise ve ortaokul sınavları ertelendi mi? Soruları gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavları ile ilgili son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman? İşte son dakika lise ve ortaokul sınavları açıklaması...

Sınavlar iptal mi? Son dakika lise ve ortaokul sınavları açıklaması! MEB sınavları ne zaman?

Bakan Ziya Selçuk "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" dedi.

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

“Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Selçuk, şunları söyledi:

"Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek. 17 Mayıs’tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40’a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

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