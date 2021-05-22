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Sınavlar ne zaman yapılacak? MEB açıkladı! Lise, ortaokul sınavlar yüz yüze mi olacak?

Sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar yüz yüze mi? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav rehberi yayınlayarak, hangi sınıfların okullarda sınava girebileceğini duyurdu.

Sınavlar ne zaman yapılacak? MEB açıkladı! Lise, ortaokul sınavlar yüz yüze mi olacak?

Sınavlar ne zaman yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından en sık sorulan sorular arasında yer alıyor. MEB ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti. İşte MEB sınavlarla ilgili detaylar...

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

1. İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

Merhaba, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek.

2. İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

Merhaba, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz;

İkinci dönem derslerden sınava girebilir,
Girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da
İkinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.
Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.

3. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;

İkinci dönem derslerden sınava girebilir,
Girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da
İkinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.
Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.

4. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencisiyim, kaç tane sınav olacağım?

Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı sonuna kadar her dersten sadece bir kez sınava girmiş olacak.

5. Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?

Merhaba, ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak.

6. Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

Merhaba,ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz istemeleri halinde zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek.

7. Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

Merhaba, eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.

8. İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?

Merhaba, hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmeniz gerekmektedir.

9. Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?

Merhaba, eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak.

10. Sınavlar okulda ne zaman yapılacak?

Merhaba, sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak.

11. Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?

Merhaba, bir sınav süresi 40 (kırk) dakika olacak. Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve soru türü dersin öğretmeni tarafından belirlenecek.

12. Sınavlarda hangi konulardan soru çıkacak?

Sınavlarda ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan soru sorulacak.

13. Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?

Merhaba, sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.

14. Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?

Merhaba, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Proje çalışması alıp tamamlamayan öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

15. Yatılı bölge ortaokulu öğrencisiyim. Sınav günü pansiyonda kalabilir miyim?

Merhaba, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeniz sağlanacaktır.

16. Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?

Merhaba, şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir.

17. Öğretmenim ders etkinliklerine katılım puanımı nasıl verecek?

Merhaba, yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV'yi takip durumunuza ve derse olan ilginize göre öğretmeniniz tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır.

18. Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı alacağım?

Merhaba, her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki),haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

19. Proje ödevlerimi öğretmenime nasıl teslim edeceğim?

Proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi diğer ( e-posta vb.) ortamlarda sunulabilecektir.

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