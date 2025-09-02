Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sindirim sağlığı için uzak durmanız gereken gaz yapan gıdalar

        Sindirim sağlığı için uzak durmanız gereken gaz yapan gıdalar

        Sürekli şişkinlik ve gaz sorunundan mı şikayetçisiniz? Günlük hayatımızda sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bazı besinler, sindirim sistemimizi zorlayarak rahatsızlığa yol açabiliyor. İşte sindirimi zor ve gaz yapan gıdalar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sık sık şişkinlik yaşıyorsanız bu besinlere dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bağırsaklarda biriken fazla gaz sadece rahatsızlık değil, yaşam kalitenizi de etkileyebilir. Beslenme düzeninizdeki bazı yiyecekler, sindirim sürecini zorlaştırarak şişkinliğe sebep oluyor. Bu yiyecekleri tanıyarak şikayetlerinizi azaltabilirsiniz.

        Çekmecenizi bu listeye göre yeniden dizin
        Çekmecenizi bu listeye göre yeniden dizin
        Huzursuz Bağırsak Sendromu sizi huzursuz etmesin
        Huzursuz Bağırsak Sendromu sizi huzursuz etmesin

        ŞİŞKİNLİĞİN NEDENLERİ VE GAZ YAPAN BESİNLER

        Şişkinlik, toplumda oldukça sık rastlanan ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durumun ortaya çıkmasında pek çok faktör etkili olabilir. Beslenme alışkanlıkları da bu faktörler arasında önemli bir yere sahiptir. Günlük diyetinize dahil ettiğiniz bazı yiyecekler sindirimi zorlaştırarak gaz oluşumuna yol açabilir. Ayrıca besin intoleransları ve hassasiyetleri de şişkinlik problemini tetikleyebilir. Gaz yapan yiyecekleri bilmek ve bu yiyecekler yerine sindirimi kolay alternatifleri tercih etmek, şişkinlik şikayetlerinin önüne geçmeye yardımcı olur.

        REKLAM

        GAZ YAPAN YEMEKLER

        Tükettiğimiz bazı yemeklerde yer alan besinler, sindirim sistemi tarafından zor emilir ve bağırsaklardaki bakteriler tarafından parçalanırken gaz üretimine neden olur. Bu da karında rahatsız edici bir şişkinlik hissi oluşturur. En çok gaz yapan yiyeceklerden bazıları şunlardır:

        FASULYE

        Protein ve lif bakımından oldukça zengin olan fasulye, sağlıklı bir besin olmasına rağmen içeriğindeki alfa-galaktozidler nedeniyle gaz oluşumuna yol açabilir. Bu maddeler, FODMAP grubunda yer alan ve sindirimi zor olan şekerlerdir. Özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sorunları yaşayan kişilerde fasulye tüketimi şişkinlik, kramp ve ishal gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle fasulyeyi ölçülü tüketmek önemlidir.

        SÜT ÜRÜNLERİ

        Süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri, laktoz intoleransı olan kişilerde ciddi sindirim problemlerine yol açabilir. Laktoz intoleransı, dünya genelinde insanların yaklaşık %75’ini etkiler ve bu bireylerde gaz, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler görülebilir. Bu sorunu yaşayanlar laktozsuz süt ürünlerini tercih edebilir ya da bitkisel süt alternatiflerine (soya, badem, hindistancevizi sütü) yönelebilirler.

        REKLAM

        İŞLENMİŞ GIDALAR

        Hazır ve paketli gıdalarda sıkça bulunan yapay tatlandırıcılar ve katkı maddeleri sindirim sistemini zorlar. Bu ürünler gaz, kramp ve ishal gibi sorunlara neden olabilir.

        MERCİMEKLİ YEMEKLER

        Protein ve mineral açısından zengin olan mercimek de FODMAP grubuna giren besinlerdendir. Yüksek lif oranı özellikle lif tüketmeye alışık olmayan kişilerde gaz ve şişkinlik yapabilir. Mercimeğin iyi yıkanması ve uygun pişirme yöntemleri bu etkileri azaltabilir.

        SOĞANLI YEMEKLER

        Soğan, içeriğinde bulunan fruktan adlı bileşik nedeniyle gaz oluşumunu tetikleyebilir. Bazı kişilerde soğana karşı hassasiyet bulunabilir ve bu durum sindirim sorunlarını artırabilir.

        GAZ YAPAN SEBZELER

        Sebzeler vitamin, mineral ve lif açısından oldukça zengin olsa da bazı türleri sindirim problemi olan kişilerde gaz yapabilir. Özellikle IBS hastalarının bu sebzeleri dikkatli tüketmesi gerekir. Gaz yapan sebzeler:

        REKLAM

        - Soğan

        - Sarımsak

        - Brokoli

        - Lahana

        - Roka

        - Havuç

        - Kara lahana

        - Turp

        - Karnabahar

        Alternatif olarak kereviz ve salatalık gibi sebzeler, sindirimi kolaylaştırarak şişkinliği azaltabilir.

        SİNDİRİMİ ZORLAYAN BESİNLER

        REFLÜYÜ TETİKLEYEN BESİNLER: KAHVE VE ÇİKOLATA

        Kahve ve çikolata, sindirimi zorlaştırarak reflüye sebep olabilir. Bu besinler yemek borusunun alt ucunu gevşettiği için reflü şikayetleri artar. Özellikle reflüye yatkın kişiler bu ürünleri ölçülü tüketmeli, yatmadan önce yemek yemekten kaçınmalıdır.

        SÜT VE SÜTLÜ TATLILAR

        Laktoz içeriği yüksek olan süt ve sütlü tatlılar, laktoz intoleransı olan kişilerde şişkinlik, gaz ve ishal gibi problemlere yol açar. Bu kişiler yoğurt, peynir veya laktozsuz süt gibi alternatifleri tercih ederek kalsiyum ihtiyaçlarını karşılayabilir.

        REKLAM

        ACI KIRMIZI BİBER

        Acı kırmızı biber, reflüyü artırdığı gibi hemoroit problemini de kötüleştirebilir. Baharatlı yemekler hemoroitlerin büyümesine ve kanamaya neden olabilir. Bu nedenle acı biberin tüketiminde dikkatli olunmalı ve yemekler fazla baharatlandırılmamalıdır.

        BAKLAGİLLERİN TÜKETİMİ

        Baklagiller demir bakımından zengin ve sağlıklı besinlerdir, ancak sindirimi zor olduğu için özellikle sindirim sistemi yavaş çalışan kişilerde şişkinlik oluşturabilir. Akşam yemeklerinde baklagillerden kaçınmak sindirimi kolaylaştırır.

        LAHANA VE YAPRAKLI SEBZELER

        Lahana ve benzeri yapraklı sebzeler, yüksek selüloz içerikleri nedeniyle sindirilmesi zor besinlerdir. Fazla tüketildiğinde kabızlık ve sindirim problemlerine yol açabilir. Bu sebzeleri ölçülü tüketmek sindirim sağlığı açısından faydalıdır.

        KIZARTMALAR

        Kızartılmış yiyecekler hem sindirimi zorlaştırır hem de pişirme sırasında zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabilir. Daha sağlıklı bir seçenek olarak besinler fırınlama veya haşlama yöntemiyle hazırlanmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!