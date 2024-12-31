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        Haberler Gündem Çevre Sinekle mücadele için lastikler toplanıyor | Son dakika haberleri

        Antalya'da sinekle mücadele için toplanan lastikler geri dönüşüme gönderiliyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ile birlikte sinekler için de önemli bir üreme kaynağı olan eski araç lastiklerini toplayarak, geri dönüşüme gönderiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:15 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:15
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        Sinekle mücadele için lastikler toplanıyor
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        Sinekle mücadele çalışmalarına yaz-kış aralıksız devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinekler için önemli bir üreme kaynağı olan eski araç lastiklerini toplayarak, geri dönüşüme gönderiyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eski, kullanılmayan ve çevreye gelişi güzel bırakılan araç lastikleri de içlerine dolan sular yüzünden sinekler için önemli bir üreme alanı oluyor.

        Büyükşehir ekipleri, yağışların da başlamasıyla ilçelerde gelişi güzel bırakılan araç lastiklerini toplama çalışmalarına hız verdi. Toplanan onlarca araç lastiği ile sineklerin en önemli üreme kaynaklarından biri kurutulurken, bu lastiklerinin geri dönüşüme gönderilmesi ile de çevre kirliliğin önüne geçiliyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Manavgat ilçesinde boş alanlara, ormana ve yol kenarlarına atılan araç lastiklerini topladı. Lastikler geri dönüşümde kullanılmak üzere Konya'ya gönderildi.

        Her türlü zararlı haşerelere karşı mücadeleyi, uzun zamandır sürdürdüklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ziraat mühendisi Mustafa Keçer, "Manavgat’ta yılda ortalama 50 ton lastik topluyoruz. Gerçekten ciddi bir mücadele yapılıyor. Hem sinekle mücadele ediliyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz" diye konuştu.

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