Bu düşünceye göre böcekler ve sinekler doğal ışık kaynakları ile sabit bir açı çizerler, ancak yapay ışıklar her yöne ışık saçtığı için sabit açı tutturamazlar ve yön duyularını yitirirler. Böylece uçarken yapay ışık kaynağının etrafında dönmeye başlarlar.

Sinekleri ve böcekleri olumsuz etkileyen bu durumu azaltmak için sarı tonlar da ışık tercih edebilirsiniz. Mavi ışık, böcek ve sineklerin sabit çizgisini daha çok şaşırtır ancak sarı ışığın etkisi daha azdır.