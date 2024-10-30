Sinem Çalhanoğlu'dan eşi Hakan Çalhanoğlu'na duygu dolu destek
Inter Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or'un sıralamasında yer aldı. Sinem Çalhanoğlu, eşiyle gurur duyduğunu ifade etti
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlendi.
Inter Milan ve milli takımımızdaki başarılı performansıyla öne çıkan Hakan Çalhanoğlu, en başarılı futbolcular arasında 20'nci sırada yer aldı.
Ödül töreninde bulunan Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya paylaşımında eşiyle gurur duyduğunu ifade etti.
Sinem Gündoğdu; "Seninle çok genç yaşta tanıştığımızda birçok hayalin vardı. Yıllar geçti ve bu hayallerinin hepsinin birer birer gerçekleştiğini görmek beni inanılmaz gururlandırıyor. Seninle bu yolda yürümek ve sana destek olmak ise tarif edilemez bir duygu. Hayallerin, hayallerimiz oldu. Peşinden koşmaya devam" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram