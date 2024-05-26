Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızı Leyla 2 yaşında
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla, 2'nci yaşına bastı. Çift, kızları için yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti
2016'da evlenen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, zaman zaman kızları ve eşiyle objektif karşısında verdiği aile fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen çiftin çocuklarından Leyla 2'nci yaşına girdi.