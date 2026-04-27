Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlattı
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı. Kobal, "O dönem aşkı aradığım bir süreçte değildim; Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabasıyla her şey başladı" dedi
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal; 2020'de Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucağına alarak annelik mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü oyuncu, katıldığı programda kariyerinin başlangıcından Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğine ve annelik deneyimine kadar özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
"OYUNCULUK HAYATIMIN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KAPLIYOR"
Kariyer yolculuğundan bahseden Kobal, "Sahne, kendimi ilk keşfettiğim yer aslında. Çok küçük yaşlardan beri sahnede olduğum için oyunculuk hayatımın çok büyük bir bölümünü kaplıyor. Bir arkadaşım reklam filminde oynayınca rahmetli teyzemin desteğiyle ajansa kaydoldum. Sonra tek başıma 'Dadı' dizisinin seçmeleri için fotoğrafımı gönderdim. Üç ay sonra seçmelere çağırdılar; annemle gittik ve bir ay sonra da rolü aldığım ortaya çıktı. Bu serüven de böyle başladı" şeklinde konuştu.
Haldun Dormen ile 'Dadı'nın ilk seçmelerinde karşılaştığını anlatan Kobal, ailesini ikna eden kişinin de Dormen olduğunu belirtti. Sinem Kobal ayrıca, dizide rol aldığı süreçte usta oyuncudan ders aldığını da sözlerine ekledi.
Şöhretle ilgili de konuşan Kobal, "Şöhret, tutkuyla bağlı olduğum mesleğimin bana getirdiği bir sonuç. Bunun dezavantajları da olabiliyor ama yıllar içinde şöhreti yönetmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı.
"O DÖNEM AŞKI ARADIĞIM BİR SÜREÇTE DEĞİLDİM"
Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikâyesini anlatan oyuncu, "İkimiz de oyuncu olduğumuz için daha önce ödül töreni gibi etkinliklerde birkaç kez karşılaşmıştık. Ancak ilk kez bir arkadaşımızın yılbaşı etkinliğinde sohbet ettik. Kenan'ın güçlü bir aurası olduğu için durumu ilk etapta anlayamadım; çünkü o dönem aşk aradığım bir süreçte değildim, çok farkında değildim. Orada Kenan’ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Kenan ile birbirimize âşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi" dedi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Sinem Kobal, evlenme teklifiyle ilgili detayları şu sözlerle paylaştı: Kenan'ın "Sana âşık oldum" dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti. Hayatta 'ruh eşim' diyebileceğin kişiyi bulmak gerçekten büyük bir şans. Sonrasında ise geçinmeye gönlünün olması lazım; ikimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz.
"ANNELİĞİN BİR SİHİRİ VAR"
Annelik hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamayan Kobal, "Anne olduktan sonra çok şey kazandım, hiçbir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. İlk ağlamam 'İkisine aynı anda nasıl yetebileceğim' düşüncesiyle olmuştu; bunun hüznünü ve kaygısını yaşamıştım. Ama anneliğin bir sihri var ve ikisini de asla ayırt edemezsin" açıklamasını yaptı.
İmirzalıoğlu'nun babalık sürecini ve kendisine olan desteğini anlatan Sinem Kobal şu ifadeleri kullandı: Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep yanımdaydı, bu konuda çok şanslıyım. Kızlar, Kenan'ın bazı sert köşelerini yumuşattı. O zaten merhameti ve vicdanı çok güçlü bir adamdır.