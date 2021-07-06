Sinem Ünsal ile Hazal Türesan: Hem dost, hem de komşuyuz -Magazin haberleri

"Hem dost, hem de komşuyuz" 0:00 / 0:00

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'Mucize Doktor' dizisinde birlikte rol alan Sinem Ünsal ile Hazal Türesan, samimi açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşlar, Re Touch Mag Dergisi'ne konuk oldu. Hem yakın arkadaş, hem de komşu olduklarını söyleyen ikili, neredeyse tüm aktiviteleri birlikte yaptıklarını ifade etti.

"BİZ ÇOK FENA AŞIK OLMUŞUZ"

Aşk hayatları ile ilgili soruya da yanıt veren oyunculardan Ünsal, "Aşk eğer birbirinin hayatını katletmeden ortak bir dünya kurup, birbirini kendinden öne koymadan sevmek, saymaksa biz çok fena âşık olmuşuz" dedi.

"AŞK ÇOK GÜÇLÜ"

Aşkın çok güçlü bir duygu olduğunu vurgulayan Türesan ise, "O kadar güçlü ki... Sizi çelişkilerle dolu, biraz korkutucu ve büyüleyici güzellikte bir ormana çekiyor ve ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe hiç görmediğiniz renklerle kendinizi de keşfetmeye başlıyorsunuz. Beni soracak olursanız ben ormanın derinliklerine girmeye başladım sanırım" ifadelerini kullandı.

KIZ KIZA TATİL

Öte yandan Hayal Köseoğlu, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Merve Bulut, geçtiğimiz aylarda sezonu açmıştı. Ünlü oyuncular, rol aldıkları 'Mucize Doktor' dizisinin final vermesinin ardından tatile çıkmıştı. Tatilleri süren Köseoğlu, Ünsal ve Türesan, otelde objektiflere yansımıştı.

Kız kıza tatil yapan ekip, gün boyu sohbet ederek, güneşlenmeyi tercih etmişti. Bir ara yerinden kalkıp, kumsalda yürüyüş yapan Ünsal ve Türesan'ın ellerindeki minik taşları atıp, şakalaştığı görüntüler objektiflere böyle yansımıştı.

Kız kıza tatil yapan ünlü isimler, birlikte çekildikleri eğlenceli fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti.