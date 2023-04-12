Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı

"O ZAMAN ESTETİK DE YASAKLANMALI"



Sinem Ünsal, Fransa Ulusal Meclisi’nin aldığı "Ünlü isimlerin paylaşımlarında filtre kullanması halinde bunun belirtilmesi gerekiyor" şeklindeki sosyal medya yasasını yorumladı.



Sinem Ünsal, "Tabii ki filtreli fotoğraf paylaşıyorum. Onlar çok eğlenceli oluyor. Filtreli olmayan halimizi ekranlarda çok gördük. Bizim kaçıracak bir şeyimiz yok. Kim, nasıl istiyorsa öyle paylaşsın. Bir şeyin yasak edilmesi durumuna karşıyım. Filtreli ya da filtresiz, bu kişinin karar vereceği bir durum. O zaman estetik de yasaklanmalı. Böyle bir şey olabilir mi? Bir şeyin diktatörce yasaklanmasından yana değilim" şeklinde konuştu.