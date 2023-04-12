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Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı

Sinem Ünsal, Fransa Ulusal Meclisi’nin aldığı "Ünlü isimlerin paylaşımlarında filtre kullanması halinde bunun belirtilmesi gerekiyor" şeklindeki sosyal medya yasasını yorumladı. Oyuncu, "Bir şeyin yasak edilmesi durumuna karşıyım. Filtreli ya da filtresiz, bu kişinin karar vereceği bir durum. O zaman estetik de yasaklanmalı" dedi

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  • Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Sinem Ünsal, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Ünsal, "İnce eleyip, sık dokuyorum. Yaza ekranda olur muyum, bilmiyorum. Net bir şey söylemeyeyim. İyi bir iş olsun istiyorum. Şimdiye kadar hep içine sinen işler yaptım. Güzel bir senaryo, iyi set ekibi, güzel bir yapım şirketi ve sevdiğim insanlar ile çalıştım. O yüzden hassas davranıyorum" dedi.
  • Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı - Magazin haberleri

    "ARKADAŞLIĞIMIZI ZEDELEMEMEK İÇİN İLİŞKİMİZİ BİTİRDİK"

    Kendisi gibi oyuncu olan Halit Özgür Sarı ile ilişkisini noktalayan Sinem Ünsal, arkadaşlıklarının devam ettiğini ifade etti. Ünsal, "Biteli o kadar uzun zaman oldu ki... Konuşmaya bile gerek yok. Evet, güzel bir şey yaşadık, bitti. Çok da severim kendisini. Hâlâ görüşüyoruz. Bu sektörde bunu başarmak zordur, niye öyle bilmiyorum ama biz iyi anlaşan iki partnerdik. Arkadaşlığımızı zedelememek için ilişkimizi bitirdik, arkadaşlığımızı koruyoruz. Bir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.
  • Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı - Magazin haberleri

    "O ZAMAN ESTETİK DE YASAKLANMALI"

    Sinem Ünsal, Fransa Ulusal Meclisi’nin aldığı "Ünlü isimlerin paylaşımlarında filtre kullanması halinde bunun belirtilmesi gerekiyor" şeklindeki sosyal medya yasasını yorumladı.

    Sinem Ünsal, "Tabii ki filtreli fotoğraf paylaşıyorum. Onlar çok eğlenceli oluyor. Filtreli olmayan halimizi ekranlarda çok gördük. Bizim kaçıracak bir şeyimiz yok. Kim, nasıl istiyorsa öyle paylaşsın. Bir şeyin yasak edilmesi durumuna karşıyım. Filtreli ya da filtresiz, bu kişinin karar vereceği bir durum. O zaman estetik de yasaklanmalı. Böyle bir şey olabilir mi? Bir şeyin diktatörce yasaklanmasından yana değilim" şeklinde konuştu.
  • Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı - Magazin haberleri

    "BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM"

    Bir oyuncu olarak estetiği karşı olmadığını ifade eden Sinem Ünsal, "Hiç estetik yaptırmadım. Gerek duysaydım yaptırabilirdim. Bir şeye karşı olmaya gerek yok. Yarın bir şey yaşarız, estetik geçirmek zorunda kalırız. Büyük konuşmamak lazım. İnsan değişkendir ve her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.
  • Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı - Magazin haberleri

    "ÇOK SİNİRLENDİĞİM BİR KONU"

    Sinem Ünsal, sektördeki kadın-erkek eşitsizliğinden de dert yandı. Ünsal, "Erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha yüksek ücret aldığı doğru mu?" sorusuna, "Bu tabii ki dünya üzerinde bütün sektörlerde böyle. Çok sinirlendiğim bir konu... Bunu kıracağız yani. Öyle bir şey yok" dedi.
  • Sinem Ünsal: O zaman estetik de yasaklanmalı - Magazin haberleri

    "ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından depremzedeler için düzenlenen yardım çalışmalarına katılan Sinem Ünsal, ay sonunda deprem bölgesine gideceğini ifade etti.

    Sinem Ünsal, "Zor süreçler maalesef, üst üste geliyor. Hepimizi çok etkileyen bir olay yaşadık. Sadece o bölgede yaşayanları değil, hepimizi etkiledi. Eski hayatımıza dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Orada bizim desteğimizi bekleyen bir sürü arkadaşımız, meslektaşımız, vatandaşımız var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biz de nisan ayının sonunda gideceğiz. Yararlı olacağımız zaman, yararlı olacağımız bir ekiple gitmek istedik" açıklamasında bulundu.

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