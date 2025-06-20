Sinem Ünsal: Özlemek çok zormuş

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinem Ünsal, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Ünsal; "Bir çekim için yurt dışındaydım, oradan geliyorum"dedi.

Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle sevgilisi Berk Cankat ile arasına mesafeler giren Sinem Ünsal; "O da sık sık gelemiyor ama fırsat buldukça geliyor yanıma. Ben de fırsat buldukça buraya geliyorum. Bizi besledi biraz da bu uzak mesafe olayı. Özlemek çok zormuş onu da öğrenmiş olduk. Bir de ilişkimizin bu kısmını yaşamış olduk. Yapacak bir şey yok, bu da geçer" ifadelerini kullandı.

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Sinem Ünsal, daha önce; "Birbirimize değer veriyoruz. Berk, bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz" demişti.